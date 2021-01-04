Исследование популярности браузеров: Chrome теряет аудиторию, Edge на Chromium за год взлетел

Как показывает исследование аналитической компании StatCounter, у Google Chrome в последние месяцы 2020 года значительно снизилось количество пользователей. Если в октябре гугловский браузер использовали на 70,33% десктопов, то в январе 2021 года этот показатель уже составляет 64,11%.

Вторым по распространённости десктопным браузером остаётся Safari с долей 11,68%. На третьем месте расположился Firefox (8,49%). Четвёртым стал Edge, который после релиза на движке Chromium показал лучший рост — с 0% в январе 2020 года до 8,12% в январе 2021 года.

На мобильных устройствах тоже лидирует Chrome с долей 62,09%. Второе место за Safari — 24,98%, третьим стал Samsung Internet — 6,52%.

Интересным выглядит падение популярности UC Browser — с 4,79% до 2,5%. Opera и Firefox в совокупности занимают ещё меньшую долю — 1,92% и 0,55% соответственно.

Источник: StatCounter