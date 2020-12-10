Cloudflare представила бесплатный аналог Google Analytics и Яндекс.Метрики с упором на приватность

Называется продукт незамысловато — Web Analytics. По заявлению самой Cloudflare, её новый инструмент не использует cookie, что избавляет владельцев сайтов от необходимости мозолить глаза посетителей показом cookie notice. Те пользователи, которые уже установили веб-защиту от Cloudflare, смогут запустить Web Analytics без внедрения дополнительных скриптов.

Функциональность сервиса хоть и находится на высоком уровне, ей есть куда расти. Но при этом разработчики сумели добиться очень важного: в отличие от Google Analytics или той же Яндекс.Метрики, Web Analytics не использует данные пользователей для дальнейшего заработка на них.

Компания, на странице анонса Web Analytics, многократно акцентирует внимание на правиле privacy-first. Это, со слов самих разработчиков, означает, что ни Cloudflare, ни её продукт не отслеживают индивидуальные данные пользователей, в том числе и через их IP-адреса, User-agent и т.д.

Источник: Cloudflare