Cloudflare представила бесплатный аналог Google Analytics и Яндекс.Метрики с упором на приватность

Cloudflare представила бесплатный аналог Google Analytics и Яндекс.Метрики с упором на приватность

Для того, чтобы воспользоваться новинкой, достаточно зарегистрироваться и прописать JavaScript-сниппет в исходный код своего сайта.

Называется продукт незамысловато — Web Analytics. По заявлению самой Cloudflare, её новый инструмент не использует cookie, что избавляет владельцев сайтов от необходимости мозолить глаза посетителей показом cookie notice. Те пользователи, которые уже установили веб-защиту от Cloudflare, смогут запустить Web Analytics без внедрения дополнительных скриптов.

Функциональность сервиса хоть и находится на высоком уровне, ей есть куда расти. Но при этом разработчики сумели добиться очень важного: в отличие от Google Analytics или той же Яндекс.Метрики, Web Analytics не использует данные пользователей для дальнейшего заработка на них.



Интерфейс Web Analytics / Источник: Cloudflare

Компания, на странице анонса Web Analytics, многократно акцентирует внимание на правиле privacy-first. Это, со слов самих разработчиков, означает, что ни Cloudflare, ни её продукт не отслеживают индивидуальные данные пользователей, в том числе и через их IP-адреса, User-agent и т.д.

Источник: Cloudflare