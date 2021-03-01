Данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений выставили на продажу

База данных 21 млн пользователей бесплатных VPN-приложений для Android продаётся на теневых форумах. В ней собраны адреса электронной почты, пароли, логины, данные о платежах и мобильных устройствах клиентов, в том числе серийных номерах, моделях и брендах.

База датируется 24 февраля 2021 года. В ней представлены данные из трёх бесплатных приложений для Android. Это достаточно популярные сервисы, в том числе среди российских пользователей:

SuperVPN — одно из самых скачиваемых VPN-приложений для Android, более 100 млн установок.

GeckoVPN — более 1 млн установок.

ChatVPN — более 50 тысяч установок.

Это уже не первый случай масштабной утечки данных пользователей бесплатных VPN. 20 июля 2020 года стало известно о слитой базе данных 20 млн пользователей, которые выходили в интернет через приложения UFO VPN, FAST VPN, Free VPN, Super VPN, Flash VPN, Secure VPN и Rabbit VPN. Раскрытыми оказались адреса электронной почты, пароли, IP-адреса, домашние адреса, информация о телефонах и другие технические детали.

Источник: Коммерсант