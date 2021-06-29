Данные 700 млн пользователей LinkedIn утекли в сеть

Данные 700 миллионов пользователей LinkedIn выставили на продажу в интернете.
Хакер разместил на одном из форумов файл с данными 1 миллиона пользователей, чтобы покупатель мог убедиться в подлинности «товара».
700 миллионов — это много?
Сам LinkedIn заявляет, что им пользуются 765 миллионов человек. То есть в слитой базе можно найти данные о 93% юзеров сервиса. Это один из крупнейших сливов данных LinkedIn.
Как злоумышленники получили данные?
Хакер утверждает, что получил данные с помощью API LinkedIn для сбора информации, которую пользователи загружают на сайт. Это не классическая история: чаще всего взламывают серверы.
Что утекло?
Журналисты RestorePrivacy проверили демонстрационную часть базы. На каждого пользователя у злоумышленников оказалось приличное досье. Вот, что они знают:
- адрес электронной почты;
- полное имя;
- телефонный номер;
- домашний адрес;
- информация о геолокации;
- имя пользователя и URL профиля;
- профессиональный опыт, история работы;
- другие учетные записи в социальных сетях.
Журналисты проанализировали данные и пришли к выводу, что они реальные и, более того, актуальные.
Финансовые данные в базу не попали.
Это страшно?
Пользователям, чьи данные слили, угрожает:
- кража личных данных;
- попытки фишинга;
- атаки с использованием социальной инженерии;
- взлом аккаунтов.
Кроме того, злоумышленники могут использовать эти данные для получения доступа к другим учетным записям.
Как себя обезопасить?
Любая компания, которой вы предоставляете свои данные, подвергает вас риску. Единственное решение этой проблемы — не предоставлять данные.
Чем меньше о вас знает интернет, тем больше вы защищены. Ограничьте информацию, которой вы делитесь с другими.
Ещё хорошая практика — использовать безопасные браузеры (Firefox, Brave, Tor, Ungoogled Chromium), сервисы электронной почты (ProtonMail, Maifence, Tutonota, Mailbox.org, Posteo) и поисковые системы.
Источник: RestorePrivacy