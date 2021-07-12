Данные пользователей Telegram снова спарсили и выложили в сеть. Как обезопасить от таких «утечек» 

Что случилось?
В сеть слили базу на 775 тысяч строку с данными российских, украинских и белорусских пользователей Telegram.
Это не страшно: в базу попали данные из открытых источников. Но злоумышленники всё равно могут вам напакостить.
Что в базе?
- ID пользователя;
- номер телефона;
- юзернейм;
- имя и фамилия.
Как собрали данные?
Скорее всего, данные спарсили, то есть автоматически собрали из открытого доступа через API. Это не первая подобная история — летом прошлого года в Даркнет уже выкладывали базу, собранную таким же образом.
Как злоумышленники могут использовать данные?
Номера могут слить в конторы, которые занимаются спам-звонками.
Кроме того, набор данных можно использовать для деанонимизации пользователей — с шантажом.
Как защититься от таких утечек?
Не оставляйте лишнюю информацию в открытом доступе, чтобы обезопасить себя от попадания в такие БД.
Telegram уже давно позволяет пользователям скрыть свой номер телефона — самое опасное, что попало в базу. Сделайте это сейчас.
Как скрыть номер телефона в Telegram?
Настройки → Конфиденциальность → Номер телефона → Никто
Источник: Код Дурова, Утечки информации