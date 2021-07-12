Данные пользователей Telegram снова спарсили и выложили в сеть. Как обезопасить от таких «утечек» 

Данные пользователей Telegram снова спарсили и выложили в сеть. Как обезопасить от таких «утечек» 

Новости, 51
Обложка: Данные пользователей Telegram снова спарсили и выложили в сеть. Как обезопасить от таких «утечек» 

Что случилось?

В сеть слили базу на 775 тысяч строку с данными российских, украинских и белорусских пользователей Telegram. 

Это не страшно: в базу попали данные из открытых источников. Но злоумышленники всё равно могут вам напакостить. 

Что в базе? 

  • ID пользователя;
  • номер телефона;
  • юзернейм;
  • имя и фамилия.
Фрагмент базы данных

Как собрали данные?

Скорее всего, данные спарсили, то есть автоматически собрали из открытого доступа через API. Это не первая подобная история — летом прошлого года в Даркнет уже выкладывали базу, собранную таким же образом.

Как злоумышленники могут использовать данные?

Номера могут слить в конторы, которые занимаются спам-звонками.

Кроме того, набор данных можно использовать для деанонимизации пользователей — с шантажом.

Как защититься от таких утечек?

Не оставляйте лишнюю информацию в открытом доступе, чтобы обезопасить себя от попадания в такие БД.

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Telegram уже давно позволяет пользователям скрыть свой номер телефона — самое опасное, что попало в базу. Сделайте это сейчас. 

Как скрыть номер телефона в Telegram?
Настройки → Конфиденциальность → Номер телефона → Никто

Источник: Код Дурова, Утечки информации