Данные пользователей Telegram снова спарсили и выложили в сеть. Как обезопасить от таких «утечек» 

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Что случилось?

В сеть слили базу на 775 тысяч строку с данными российских, украинских и белорусских пользователей Telegram.

Это не страшно: в базу попали данные из открытых источников. Но злоумышленники всё равно могут вам напакостить.

Что в базе?

ID пользователя;

номер телефона;

юзернейм;

имя и фамилия.

Как собрали данные?

Скорее всего, данные спарсили, то есть автоматически собрали из открытого доступа через API. Это не первая подобная история — летом прошлого года в Даркнет уже выкладывали базу, собранную таким же образом.

Как злоумышленники могут использовать данные?

Номера могут слить в конторы, которые занимаются спам-звонками.

Кроме того, набор данных можно использовать для деанонимизации пользователей — с шантажом.

Как защититься от таких утечек?

Не оставляйте лишнюю информацию в открытом доступе, чтобы обезопасить себя от попадания в такие БД.

Telegram уже давно позволяет пользователям скрыть свой номер телефона — самое опасное, что попало в базу. Сделайте это сейчас.

Как скрыть номер телефона в Telegram?

Настройки → Конфиденциальность → Номер телефона → Никто

Источник: Код Дурова, Утечки информации