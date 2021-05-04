Disney показала в день «Звёздных войн» световой меч с выдвижным клинком

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Сегодня, 4 мая, весь мир отмечает день «Звёздных войн». Фанатов с праздником поздравили многие компании (попробуйте, например, ввести в Google «Звёздные войны»). Но самый главный из них представила Disney.

Американская компания впервые показала разработку, слухи о которой ходили весь последний месяц. Речь идёт о световом мече, который умеет «выходить» из рукоятки — прямо как в вымышленной вселенной Джорджа Лукаса.

Как именно устроена технология?

Сама Disney, разумеется, хранит молчание по этому поводу. Но в интернете появилась информация о патенте компании, который, возможно, многое объясняет.

Судя по нему, выдвижная часть клинка образуется с помощью двух гибких полупрозрачных полимерных лент. В сложенном виде они намотаны на катушку для «экономии» места.

Но как только клинок «выталкивается» вверх, ленты скручиваются и принимают форму полукруга. Подсвечивает же всё это светодиодная лента, также расположенная внутри.

Когда можно будет купить себе такой меч?

Скорее всего никогда. Или как минимум не очень скоро.

По словам представителей Disney, устройство станет частью парка Walt Disney World’s Star Wars: Galactic Starcruiser. Изначально его планировали открыть уже в этом году, но в итоге было решено перенести мероприятие на 2022 год.

Источник: YouTube/Disney