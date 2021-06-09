До 750 000 рублей за найденную уязвимость — Яндекс перезапустил программу «Охота за ошибками»

В блоге Яндекса появилось объявление о перезапуске программы премирования специалистов по кибербезопасности. Теперь «этичные хакеры» смогут заработать на нахождении уязвимостей в сервисах компании до 750 тыс рублей.
Наибольшую награду назначили за «дыры», позволяющие злоумышленникам удалённо запустить свой код на серверах IT-гиганта.
Также в Яндексе заявили о разделении программы на два направления. Первое — инфраструктура, сервисы и приложения Яндекса. Второе — только Яндекс.Браузер. Внутри каждого из направлений имеется своя подробная классификация уязвимостей.
Одним из приятных нововведений, которое принесёт перезапуск «Охоты за ошибками», является ускорение «мини-расследований по найденным ошибкам». Это стало возможным благодаря вовлечению в процесс как дежурных инженеров службы безопасности, так и команды сервиса, в котором была найдена ошибка.
В каком случае вас могут лишить награды?
Компания объявила, что может отказать в выплате вознаграждения, если обнаружит:
- физическое вмешательство в дата-центры или офисы Яндекса;
- взлом инфраструктуры компании и использование полученной информации для сообщения об уязвимостях;
- социальную инженерию, направленную на сотрудников компании;
- попытку получить доступ к учётной записи или данным произвольного пользователя или постэксплуатацию другой уязвимости, которая не требуется для демонстрации ошибки;
- DOS-атаки и другие атаки на исчерпание ресурсов;
- получение доступа к чужим аккаунтам или к любым их конфиденциальным данным.
Источник: Блог Яндекса