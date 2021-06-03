«Дочка» Microsoft заплатила 0 долларов налогов с 315 миллиардов прибыли

Поделиться

В 2020 году дочерняя компания Microsoft в Ирландии получила 315 млрд долларов прибыли. Но со всех этих денег она не заплатила ни цента государству, так как является налоговым «резидентом» на Бермудских островах. На манёвр обратили внимание наши коллеги из The Guardian.

Microsoft Round Island One занимается сбором лицензионных платежей за использование софта IT-гиганта, защищённого авторским правом, по всему миру. К концу июня 2020-го компания заработала 315 млрд долларов, что примерно 30 раз больше показателей за 2019 год.

Для сравнения, ВВП Ирландии за 2020 год оказался не сильно больше — всего 437 млрд долларов.

В последнее время проблема уклонения от уплаты налогов международными корпорациями обсуждается в Европе на самом высоком уровне. Так, в конце июня пройдёт встреча G7. На ней европейские лидеры обсудят в том числе и этот вопрос.

Источник: The Guardian