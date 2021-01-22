Доступ к админке «Портала правовой информации РФ» защищали стандартные логин и пароль

Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев опубликовал в своём Twitter-аккаунте пост о необычной находке. Он обнаружил, что администраторский аккаунт сайта, на котором публикуются законы после подписания президентом России и постановления правительства, защищается связкой логина и пароля «admin/admin».

🔥 Привет, Путин. Надеюсь не сильно отвлекаю от кальяна и аквадискотеки. Я тут в админку Законодательства России зашёл, с логином и паролем admin/admin. Планирую написать пару законов. Надеюсь, ты не против. Как тебе идея перенести дворец в Магадан? Или может на Колыму? pic.twitter.com/t6TPbFHjuH — Aleksandr Litreev (@alexlitreev) January 21, 2021

Литреев не только рассказал о находке, но и показал, как ему удалось войти в аккаунт админа, сообщает Медиазона.

Напомним, что в начале января из-за схожей халатности в сеть слили исходные коды различных проектов Nissan. Тогда доступ к git-серверу компании также «защитили» с помощью связки «admin/admin».

Источник: Медиазона