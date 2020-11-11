Вышла новая версия платформы .NET под номером 5.0

Разработчики постарались унифицировать платформу .NET, чтобы вы могли использовать один и тот же набор API, библиотек и языков для работы над десктопными, мобильными и веб-приложениями. Первые шаги в этом направлении начались в прошлом году, а окончательно платформа станет общей для Cloud, IoT, Desktop и Web с выходом .NET 6.0.

Что интересного в обновлении?

Ключевые нововведения и улучшения:

поддержка C# 9 и F# 5;

улучшение производительности сборщика мусора и отдельных компонентов;

библиотеки .NET для сериализации JSON, работы с HTTP и регулярными выражениями теперь работают быстрее и null-safe;

набор платформ расширен Windows Arm64 и WebAssembly.

Вместе с .NET 5.0 вышли обновления ASP.NET Core, EF Core, C# 9 и F# 5.

Подробности и ссылки на скачивание для всех доступных платформ доступны в блог-посте Microsoft.

Источник: блог Microsoft