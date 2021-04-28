Дуров анонсировал видеозвонки в веб-версии Telegram

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В своём Telegram-канале Павел Дуров поделился радостью в связи с выходом сразу двух новых веб-версий мессенджера. Вместе с тем он также анонсировал скорое появление в них полноценных видеозвонков.

По словам Дурова, K и Z-версии сервиса уже сейчас на «световые годы» обгоняют любой аналог. А внедрение в них видеозвонков сделает их и вовсе «полноценными на 100%».

К сожалению, на данный момент нет никаких подробностей о сроках появления новой функции в веб-версии Telegram. Возможно, это случится с ближайшим обновлением, которое также может принести и ТВ-каналы. Напомним, что их Дуров обещал внедрить до конца весны 2021 года.

Источник: Telegram-канал Павла Дурова