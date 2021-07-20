Бывшие разработчики WhatsApp сделали новый мессенджер без рекламы HalloApp. Он напоминает ранний WhatsApp

Двое сотрудников WhatsApp, которые работали там до покупки мессенджера Facebook, Нирадж Арора (Neeraj Arora) и Майкл Донохью (Michael Donohue) создали свою социальную сеть под названием HalloApp.
Похож на WhatsApp
Новая соцсеть позволяет общаться с близкими и друзьями в групповых и личных чатах. Единственный способ найти людей в HalloApp — по номеру телефону. Сообщения в чатах шифруются.
Работает без рекламы
В отличие от WhatsApp, HalloApp принципиально отказался от рекламы. Пользователей не будут монетизировать, продавая их персональные данные третьим лицам.
Мессенджер будет работать по подписке — как WhatsApp до того, как его купила Facebook.
Внешне выглядит как соцсеть
В HalloApp есть четыре основные вкладки: домашняя лента сообщений от ваших друзей, групповые чаты, личные чаты и настройки. Сортировки постов или групповых чатов нет.
Источник: TheVerge