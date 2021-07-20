Бывшие разработчики WhatsApp сделали новый мессенджер без рекламы HalloApp. Он напоминает ранний WhatsApp

Бывшие разработчики WhatsApp сделали новый мессенджер без рекламы HalloApp. Он напоминает ранний WhatsApp

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Двое сотрудников WhatsApp, которые работали там до покупки мессенджера Facebook, Нирадж Арора (Neeraj Arora) и Майкл Донохью (Michael Donohue) создали свою социальную сеть под названием HalloApp. 

Похож на WhatsApp 

Новая соцсеть позволяет общаться с близкими и друзьями в групповых и личных чатах. Единственный способ найти людей в HalloApp — по номеру телефону. Сообщения в чатах шифруются. 

Работает без рекламы

В отличие от WhatsApp, HalloApp принципиально отказался от рекламы. Пользователей не будут монетизировать, продавая их персональные данные третьим лицам. 

Мессенджер будет работать по подписке — как WhatsApp до того, как его купила Facebook. 

Внешне выглядит как соцсеть

В HalloApp есть четыре основные вкладки: домашняя лента сообщений от ваших друзей, групповые чаты, личные чаты и настройки. Сортировки постов или групповых чатов нет.

Источник: TheVerge