Бывшие разработчики WhatsApp сделали новый мессенджер без рекламы HalloApp. Он напоминает ранний WhatsApp

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Двое сотрудников WhatsApp, которые работали там до покупки мессенджера Facebook, Нирадж Арора (Neeraj Arora) и Майкл Донохью (Michael Donohue) создали свою социальную сеть под названием HalloApp.

Похож на WhatsApp

Новая соцсеть позволяет общаться с близкими и друзьями в групповых и личных чатах. Единственный способ найти людей в HalloApp — по номеру телефону. Сообщения в чатах шифруются.

Работает без рекламы

В отличие от WhatsApp, HalloApp принципиально отказался от рекламы. Пользователей не будут монетизировать, продавая их персональные данные третьим лицам.

Мессенджер будет работать по подписке — как WhatsApp до того, как его купила Facebook.

Внешне выглядит как соцсеть

В HalloApp есть четыре основные вкладки: домашняя лента сообщений от ваших друзей, групповые чаты, личные чаты и настройки. Сортировки постов или групповых чатов нет.

Источник: TheVerge