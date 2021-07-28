Двуногий робот впервые пробежал 5 км меньше чем за час — с такой скоростью ходит человек. Вот видео

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Исследователи из Университета штата Орегон (США) запустили двуногого робота Cassie на дистанцию в 5 км — на это ему потребовалось 53 минут. С такой скоростью ходит человек.

Роботу хватило одного полного заряда. Вот видео:

Cassie — не новинка

Робота Cassie разработала компания OSU Agility Robotics ещё в 2017 году. Теперь Кэсси дошёл до исследовательских лабораторий, где аспиранты экспериментируют с двуногой машиной.

Двуногие роботы более юркие, чем четырёхногие

Двуногие роботы легко перемешаются по узким пространствам, созданным для людей: лестницы, коридоры и так далее. В этом они выигрывают у своих четырёхногих собратьев.

… но при этом менее неустойчивые

Главный минус двуногих машин — их неустойчивость. Cassie дважды упал за время своего часового путешествия, но виноват в этом был, скорее, человек. Робот бежал не сам, а под управлением аспиранта.

Эту проблему частично решают методы глубокого обучения, которые разрабатывают новые способы стабилизации во время движения.

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Сооснователь Agility Robotics Джонатан Херст уверяет, что однажды двуногие роботы станут нормой и постепенно смешаются с людьми: «В недалёком будущем каждый будет видеть роботов в повседневной жизни и взаимодействовать с ними».

Источник: The Verge