«Дыра» в 5G-сетях позволяла хакерам получить доступ к данным о местоположении пользователей

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Исследователи кибербезопасности из AdaptiveMobile нашли новую уязвимость в протоколе 5G. Используя её, злоумышленники могут взламывать сети, получая доступ к различным данным пользователей. В том числе и об их местоположении.

Специалисты описали «брешь» в полноценном 36-страничном документе. В нём они рассказали о том, что в основу уязвимости лёг «разделительный механизм». С его помощью мобильные операторы могут разделять 5G-инфраструктуру на более мелкие порции.

Такая методика удобна при выделении отдельных «кусков» сети для критической инфраструктуры, отдельных частей — для развлекательных сервисов, сферы здоровья и т.д.

По словам экспертов из AdaptiveMobile, найденная уязвимость может использована даже в гибридных сетях. То есть оператору достаточно «смешать» 5G с более старым типом мобильного интернета, чтобы проблема была актуальной.

Источник: The Record