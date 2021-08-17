«Единая Россия» предложила запретить использование искусственного интеллекта в образовании и медицине 

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«В развитии ИИ есть риски»

Депутаты «Единой России» разработали «Цифровой манифест», в котором предлагают запретить государству передавать ключевые функции в «чувствительных» сферах искусственному интеллекту. Они считают, что ИИ может дискриминировать отдельных граждан.

В манифесте предлагается сделать приоритетом государства защиту человека от кибермошенничества и криминала, цифровой дискриминации и нарушения приватности в цифровой среде.

Манифест буду принимать сегодня во время экспертной сессии «Цифровое будущее страны».

ИИ в России уже применяют, но не в «чувствительных» сферах

Как рассказали депутаты, искусственный интеллект уже используется при принятии решений о выдаче банковских кредитов и подготовке документов для судебных решений.

При этом глава «Сбербанка» Герман Греф признаётся, что порой компания сама не знает, почему ИИ принимает такие решения.

Собеседник РБК также привёл несколько примеров, когда ИИ принимает решение о найме человека на работу: «Робот проводит собеседование, и человек иногда даже не знает, что это робот».

ИИ правда может дискриминировать людей?

Да. Например, модель машинного обучения, которая в Twitter занимается «умным» кадрированием. Она предпочитает худых людей со светлой кожей.

Почитайте, как эту проблему решает Twitter:

Источник: РБК