Electronic Arts разрешила бесплатно использовать 5 запатентованных игровых технологий для людей с ограниченными возможностями. Одна из них — с открытым исходным кодом

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Компания-разработчик компьютерных игр Electronic Arts объявила, что откроет патенты на некоторые из своих технологий для людей с ограниченными возможностями: с нарушениями слуха, зрения, речи или когнитивных функций.

EA пообещала, что не будет подавать иски о нарушениях патентных прав против людей или компаний, которые воспользуются этими технологиями.

Какие патенты

Среди открытых технологий оказалась система сигналов и меток из игры Apex Legends — для людей с нарушениями речи. Ей пользуются не только люди с ограниченными возможностями: функция оказалась удобной заменой голосовому чату — с её помощью можно помечать противников и давать команды.

Патент стоит 11 миллионов долларов или 814 миллионов рублей.

Ещё две технологии — для людей с нарушениями зрения. Они позволяют автоматически определять и менять цвета, яркость и контрастность в игре, чтобы сделать объекты с похожей яркостью более различимыми для людей с ограниченными возможностями. Эти патенты используются в играх Madden NFL и FIFA.

В общей сложности они стоят 30 миллионов долларов или 2 миллиарда рублей.

Последний патент — для людей с нарушениями слуха. Технология создаёт персонализированный звук: она меняет музыку на основе их предпочтений и слуховых возможностей.

Патент стоит 11 миллионов долларов или 814 миллионов рублей.

Ещё одна технология есть на GitHub

Electronic Arts открыла ещё и исходный код технологии, которая помогала играть дальтоникам. Решение тоже адаптирует цвета, яркость и контрастность объектов в игре.

Код лежит в открытом репозитории на GitHub. EA говорит, что только за, если сторонние разработчики помогут улучшить технологию.

Источник: The Verge