Epic Games представила бесплатный античит и голосовой чат для разработчиков

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Накануне Epic Games анонсировала релиз сразу двух бесплатных сервисов для разработчиков. Речь идёт о защите от игроков-мошенников (античит) и голосовом чате. Оба сервиса стали частью пакета Epic Online Services.

Голосовой чат

Голосовой чат, предлагаемый студией, будет поддерживать как общение тет-а-тет, так и в лобби во внутриигровых матчах. Данные пользователей будут «проходить» через внутренние серверы Epic. Технология поддерживает масштабирование и предлагает качественное обслуживание.

Интересной особенностью данного голосового чата является его кроссплатформенность — PlayStation-игроки без проблем могут связываться через него со своими друзьями на Xbox или даже мобильных устройствах.

Easy Anti-Cheat

Вместе с новым средством общения, Epic Online Services предлагает разработчикам и поддержку Easy Anti-Cheat. С помощью этого сервиса они смогут выявлять и удалять читеров из онлайн-игр с минимальными усилиями.

Отметим, что ранее инструмент уже был доступен сторонним разработчикам. Но тогда он был платным, а теперь, в составе Epic Online Services, за него не нужно платить.

Epic Online Services платный?

Нет. Сама компания заявляет, что даёт доступ к сервису бесплатно «с целью поощрения более широкого использования всех предложений Epic» и создания большей базы кросс-платформенных аккаунтов для компании и её партнёров.

Источник: The Verge