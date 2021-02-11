Epic Games разработала инструмент на базе Unreal Engine для создания фотореалистичных лиц

На сайте игрового движка Unreal Engine появилась страница, посвящённая новому проекту Epic Games — MetalHuman Creator. Инструмент позволяет создавать сверхреалистичные анимированные лица людей.

Преимуществом MetalHuman Creator на фоне конкурентов является не только высокое качество итогового материала, но и возможность использовать в процессе все основные технологии захвата движения.

Также инструмент позволяет создавать персонажей буквально в считанные минуты, пишет The Verge. При этом их можно одеть в «эксклюзивный наряд», изменить причёску по своему усмотрению, а управление персонажами можно осуществлять прямо в браузере.

Скачать MetalHuman Creator и сэмпловых персонажей можно на официальном сайте проекта. То, как они выглядят, вы можете посмотреть в видео ниже:

Источник: Unreal Engine