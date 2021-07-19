ЕС и США обвинили Китай в кибератаках. Хакеры использовали уязвимость в Microsoft Exchange

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США, ЕС и Великобритания обвинили китайские власти в серии кибератак на государственных компьютерах. Атаки проводились с помощью уязвимости в ПО для обмена сообщениями и совместной работы Microsoft Exchange Server.

Почтовые серверы Microsoft Exchange атаковали две недели: с февраля по март. Уязвимость дала злоумышленникам доступ к серверу электронной почты примерно 30000 организаций — и это только в США. Пострадали в основном почтовые системы государственных и медицинских учреждений.

В официальном пресс-релизе ЕС заявлено , что эти и другие атаки провели хакерские группы, которые специалисты в области кибербезопасности называют Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31.

Союзники обвиняют китайские власти в том, что они наняли эти «банды» для атаки на морскую промышленность и подрядчиков военно-морской обороны, а также государственных учреждений.

Издание Bloomberg заявило , что сегодня США могут предоставить доказательства, что Китай заключает контракты с хакерскими группами для организации атак по всему миру.

Китай причастность к кибератакам отрицает.

Источник: The Verge