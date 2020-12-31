Ещё больше айтишников: россияне назвали самые перспективные сферы работы в 2021 году

Портал Работа.ру попросил россиян назвать самые перспективные сферы в 2021 году. Больше всего голосов набрала IT-индустрия — 44%. На втором месте медицина (37%), на третьем — строительство (30%).

Больше четверти опрошенных считают, что самыми актуальными в 2021 году будут технологии искусственного интеллекта. Каждый пятый уверен, что возрастут роли энергетики и добывающей промышленности. Только 15% назвали перспективной государственную службу, 13% — образование и новые технологии обучения.

Меньше всего перспектив россияне видят в таких сферах, как предпринимательство и финансы (7%), промышленность (6%), биотехнологии (6%), экология (4%), космос (3%), туризм (3%), дизайн (3%), HR (2%), медиа (1%), культура (1%).

В исследовании участвовали 3500 экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов России.

Источник: РИА Новости