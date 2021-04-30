Европа хочет оштрафовать Apple на 2 триллиона рублей

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В 2019 году музыкальный сервис Spotify пожаловался Еврокомиссии на политику App Store. Шведский ИТ-гигант обвинил Apple в нечестном продвижении Apple Music, а также притеснении сторонних проектов.

Спустя почти два года разбирательства завершились. Европейские власти заявили об использовании Apple своего положения монополиста для повышения привлекательности музыкального сервиса компании.

По мнению Еврокомиссии, вынуждая разработчиков выплачивать 30% «налог», яблочная корпорация не оставляет им иного выбора, кроме как повышать цену подписки на их сервисы. На этом фоне Apple Music становится более привлекательной музыкальной платформой для пользователей из-за более низкой стоимости.

При этом отягощает ситуацию тот факт, что Apple не рассказывает своим пользователям о существовании альтернативных вариантов оплаты.

В качестве наказания власти Европы планируют взыскать с американского ИТ-гиганта штраф в размере 10% от годового дохода или 27 млрд долларов (около 2 трлн рублей).

Источник: CNBC