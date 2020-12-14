Европейские власти определились с правом ИИ решать, убивать человека или нет

Комитет по юридическим вопросам Европейского парламента представил новый доклад, передаёт Janes. В нём говорится о том, что искусственному интеллекту запрещается принимать финальное решение об убийстве человека. Исходя из этого, применение автономных боевых систем должно быть строжайше запрещено по всему миру.

Автономные боевые системы следует использовать в качестве крайней меры, и этот шаг можно признать законным, только если ими управляет человек, поскольку именно человек должен делать выбор между жизнью и смертью. Отрывок из доклада

Что интересно, роботам всё же не запрещается убивать людей. Просто делать они это могут лишь с одобрения человека. Но даже в таком случае, в боевые системы на базе ИИ должны иметь инструменты, которые позволят деактивировать их при первой же необходимости.

Представители Европарламента также отметили необходимость максимально облегчить идентификацию человека, который управляет «роботом-убийцей». Заявляется, что это должно помочь в будущем, если оператор боевой единицы решит воспользоваться ИИ-оружием незаконно.

Источник: Janes