Евросоюз добавил «ВКонтакте» и Telegram в список ресурсов, способствующих пиратству

Европейская комиссия выпустила обновлённую версию списка ресурсов, которые способствуют пиратству и могут получать от него выгоду. Впервые в нём оказались Telegram и «ВКонтакте». Всего же в документе 56 страниц с подробным описанием ресурсов, расположенных за пределами ЕС.

Пока список социальных сетей, способствующих пиратству, ограничивается «ВКонтакте» и Telegram. Обе компании выразили несогласие с добавлением их в перечень. Telegram сообщил Европейской комиссии, что удаляет нарушающий закон контент в течение 24 часов. «ВКонтакте» тоже подробно описал свою политику борьбы с пиратством.

В основном перечень состоит из торрент-трекеров, файлообменников, нелегальных онлайн-кинотеатров. В нём есть как старые ресурсы вроде The Pirate Bay и Rapidgator, так и появившиеся недавно. Перечень обновляется ежегодно. Если компания показывает, что активно борется с пиратством, то Европейская комиссия исключает её из списка.

Источник: Хабр