Facebook хочет анализировать сообщения в WhatsApp для таргетированной рекламы без их расшифровки

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Компания Facebook ищет способ анализировать зашифрованных данных без их расшифровки.

Для этого техногигант нанял группу специалистов по искусственному интеллекту.

Исследования в этой области позволят в дальнейшем анализировать сообщения в WhatsApp для таргетированной рекламы, не расшифровывая их. Напомним, что в WhatsApp чаты по умолчанию шифруются end-to-end.

Такой подход называют гомоморфным шифрованием. Над ним также работают Microsoft, Amazon и Google.

Facebook сообщил, что пока внедрять гомоморфное шифрование в WhatsApp слишком рано. Возможно, понадобится ещё несколько лет.

Источник: The Information

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Facebook столкнулась с массовым оттоком пользователей из WhatsApp в другие мессенджеры после публикации новой политики конфиденциальности.

Гомоморфное шифрование позволит компании продолжить анализировать сообщения пользователей для таргетированной рекламы и при этом удовлетворить требования регуляторов и юзеров.