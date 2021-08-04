Facebook хочет анализировать сообщения в WhatsApp для таргетированной рекламы без их расшифровки

Компания Facebook ищет способ анализировать зашифрованных данных без их расшифровки.
Для этого техногигант нанял группу специалистов по искусственному интеллекту.
Исследования в этой области позволят в дальнейшем анализировать сообщения в WhatsApp для таргетированной рекламы, не расшифровывая их. Напомним, что в WhatsApp чаты по умолчанию шифруются end-to-end.
Такой подход называют гомоморфным шифрованием. Над ним также работают Microsoft, Amazon и Google.
Facebook сообщил, что пока внедрять гомоморфное шифрование в WhatsApp слишком рано. Возможно, понадобится ещё несколько лет.
Источник: The Information
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Facebook столкнулась с массовым оттоком пользователей из WhatsApp в другие мессенджеры после публикации новой политики конфиденциальности.
Гомоморфное шифрование позволит компании продолжить анализировать сообщения пользователей для таргетированной рекламы и при этом удовлетворить требования регуляторов и юзеров.