Facebook отказалась от чтения мыслей с помощью шлемов. Компания сосредоточится на браслетах

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Facebook совместно с лабораторией Chang Lab Калифорнийского университета работали над шлемом, который позволял преобразовывать мысли в текст. Предполагалось, что он поможет людям с нарушениями речи.

Вчера компания опубликовала результаты совместной работы в Медицинском журнале Новой Англии. Там сказано, что технология преобразования мыслей в текст — перспективная, но от идеи наголовных устройств Facebook отказывается.

Теперь Facebook займётся развитием этой технологии в новой оболочке. «Читать мысли» будут не шлемы, а браслеты с электромиографическими интерфейсами.

Система уже умеет переводить из мозговых импульсов в текст 50 слов. В среднем — 13 слов в минуту без ошибок. Калифорнийский университет занимается расширением словаря.

В 2017 году Facebook планировала разработать технологию, которая сможет печатать 100 слов в минуту — примерно с такой скоростью люди печатают на клавиатуре компьютера.

Источник: The Verge