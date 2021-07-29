Facebook планирует выпустить смарт-очки Ray-Ban. В них тоже будет реклама

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Следующим физическим продуктом от Facebook станут долгожданные «умные очки» Ray-Ban. Планы по их выпуску подтвердил основатель компании Марк Цукерберг.

Когда появятся

Когда именно начнут поставлять очки, неизвестно. Их хотели выпустить в 2021 году, но пандемия круто поменяла планы компании.

Что будут уметь

Цукерберг сообщил, что очки получат «культовый форм-фактор» и крутые функции. Какие — пока тоже неизвестно.

При этом Facebook ранее заявила, что в смарт-очках не будет интегрированного дисплея и дополненной реальности.

В интернете предполагают, что «умные очки» смогут звонить и вызывать голосового помощника.

Будет ли реклама

Смарт-очки станут частью «метавселенной», которую собирается построить Facebook. Компания хочет создать мультимодальную технологическую платформу, которая будет сочетать в себе виртуальные и физические пространства.

«Метавселенная», по задумке, станет экосистемой для работы, общения и покупок.

Там где покупки — там и большое количество рекламы от Facebook. Это признаёт и сам Цукерберг.

Реклама остаётся важной частью нашей стратегии в социальных сетях — её мы, вероятно, будем использовать и в «метавселенной».

Так что смарт-очки тоже, скорее всего, будут активно использовать для рекламы.

Источник: The Verge