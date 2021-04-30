Facebook сделает Rust «мейнстримным» языком

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Крупнейшая соцсеть в мире — Facebook — присоединилась к организации Rust Foundation. Теперь она будет поддерживать развитие языка вместе с другими ИТ-гигантами, в числе которых Google, Huawei, Microsoft и т.д.

Инженеры Facebook рассказали, что команда проекта использует Rust начиная с 2016 года. Примерно за год до этого вышла версия языка 1.0.

Представители соцсети заявили, что присоединились к объединению не только чтобы помочь Rust финансово. Основанная Марком Цукербергом компания хочет сделать этот язык «мейнстримным» среди тех, кто занимается программированием систем.

Какую помощь оказывают другие члены Rust Foundation?

Разумеется, в первую очередь финансово. Но при этом Microsoft пытается найти применение Rust в некоторых компонентах Windows и Azure. Google использует Rust для создания новых частей Android и поддерживает внедрение языка в ядро Linux.

А что в нём такого особенного?

У Rust очень много плюсов. Но если брать основное, то он отлично показывает себя в системном программировании. В первую очередь из-за гарантии безопасности памяти в сравнении с более быстрыми языками, такими как C и C ++. Это делает Rust отличным выбором для написания драйверов и компиляторов.

Источник: TecTalk