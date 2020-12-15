Facebook, YouTube, TikTok и другие крупные сервисы обязали раскрыть, как они используют данные пользователей

Федеральная торговая комиссия опубликовала пресс-релиз, в котором объявила, что приказывает 9 компаниям в течение 45 дней предоставить информацию о том, как они собирают и используют личные данные пользователей. В список попали социальные сети и сервисы потокового видео: Amazon, ByteDance (TikTok — её дочерняя компания), Discord, Facebook, Reddit, Snap, Twitter, WhatsApp и YouTube.

FTC требует рассказать, как компании определяют, какой контент в рекламе увидят пользователи, используют ли они алгоритмы и аналитику данных, как они изучают вовлечение. Чиновников также интересует, как это влияет на детей и подростков.

Ранее FTC в рамках другого расследования запрашивала информацию о прошлых приобретениях крупных компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. Результатом этого стал иск к Facebook, который требует, чтобы компания продала Instagram и WhatsApp, купленные с нарушением антимонопольного законодательства.

Источник: The Verge