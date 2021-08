Facebook забанила учёных, которые исследовали прозрачность рекламы и дезинформацию в соцсети

Facebook забанила личные аккаунты ученых из Ad Observatory, которые исследовали прозрачность рекламы и распространение дезинформации в социальной сети.

Компания заявила, что сообщество исследователей нарушило условия использования соцсети, собирая и анализируя пользовательские данные без разрешения.

Учёные считают, что Facebook таким образом пытается их заткнуть.

Вот, что по этому поводу пишет одна из сотрудниц Ad Observatory:

This evening, Facebook suspended my Facebook account and the accounts of several people associated with Cybersecurity for Democracy, our team at NYU. This has the effect of cutting off our access to Facebook's Ad Library data, as well as Crowdtangle. 1/4

— Laura Edelson (@LauraEdelson2) August 4, 2021