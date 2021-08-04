Facebook забанила учёных, которые исследовали прозрачность рекламы и дезинформацию в соцсети

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Facebook забанила личные аккаунты ученых из Ad Observatory, которые исследовали прозрачность рекламы и распространение дезинформации в социальной сети.

Компания заявила, что сообщество исследователей нарушило условия использования соцсети, собирая и анализируя пользовательские данные без разрешения.

Учёные считают, что Facebook таким образом пытается их заткнуть.

Вот, что по этому поводу пишет одна из сотрудниц Ad Observatory:

This evening, Facebook suspended my Facebook account and the accounts of several people associated with Cybersecurity for Democracy, our team at NYU. This has the effect of cutting off our access to Facebook's Ad Library data, as well as Crowdtangle. 1/4 — Laura Edelson (@LauraEdelson2) August 4, 2021

«Сегодня вечером Facebook заблокировала мою учётную запись и учётные записи моих коллег по Cybersecurity for Democracy, нашей команды в Нью-Йоркском университете. Это ограничивает нам доступ к данным библиотеки объявлений Facebook, а также к Crowdtangle».

Что за учёные

Исследователи были участниками Рекламной Обсерватории Нью-Йорского университета — проекта, который создали для изучения распространения политической рекламы в Facebook.

Как объясняли сами учёные, их цель — выяснить, кто платит за политическую рекламу в Facebook и по каким критериям соцсеть таргетирует её. Компания не всегда прозрачна в этих вопросах.

Ещё одна претензия заключается в том, что Facebook не проверяет политическую рекламу на наличие фейков, то есть занимается распространением дезинформации.

Что делали учёные

Исследователи создали плагин для браузеров под названием Ad Observer, который автоматически собирает данные о том, какие политические объявления видит пользователь и почему именно он видит их.

На сайте исследователи пишут, что плагин не собирает никакой личной информации.

Данные, собранные Ad Observer, учёные опубликовали. Благодаря результатам работы плагина выяснилось, например, что Facebook не маркировала некоторую политическую рекламу на платформе — это противоречит её же правилам.

Что говорит Facebook

Facebook заявил, что забанил исследователей, потому что они нарушили условия обслуживания социальной сети. Плагин Ad Observer якобы «собирал данные о пользователях Facebook, которые не дали на это согласия».

В компании говорят, что неоднократно предлагали совместно работать с исследователями Нью-Йоркского университета и готовы были предоставить им необходимые данные напрямую.

Источник: The Verge