Fastly раскрыла причину «падения» Reddit, GitHub, Stackoverflow и множества других ресурсов накануне

Вчера, 8 июня, в районе 13 часов по московскому времени произошёл крупный сбой. В результате этого множество крупных сайтов стали недоступны.
Очень быстро продакт-менеджер Financial Times Мэтт Тэйлор опубликовал твит, в котором причиной произошедшего назвал аварию на стороне CDN-провайдера Fastly. Сегодня же вице-президент компании Ник Роквелл подтвердил это, рассказав что именно произошло накануне.
Оказалось, что на стороне провайдера и вправду произошёл крупный сбой. Связан он был с необнаруженным ранее багом, который «закрался» с обновлением ПО систем Fastly. Сам апдейт прошёл ещё в середине мая, но о ставшей роковой ошибке стало известно лишь вчера.
Хронология событий
12:47 Начало сбоя.
12:48 Fastly обнаружил факт сбоя.
12:58 Опубликован Status Post.
13:27 Fastly определила конфигурацию клиента, который и стал причиной сбоя.
13:36 Сервисы, задетые в результате ошибки, начали восстанавливаться.
14:00 Большинство сервисов восстановились.
15:35 Инцидент смягчен.
15:44 Status Post закончился с «кодом» Resolved.
20:25 Началось развертывание исправления ошибки.
Что будет дальше?
- Компания продолжит развёртывать исправление ошибки в своей сети ещё быстрее и безопаснее.
- Будет проведён разбор того, какие процессы и практики применялись во время инцидента.
- Также в Fastly пообещали выяснить, почему компания не обнаружила ошибку во время проверки качества и тестирования ПО.
- Провайдер попытается сократить время восстановления.
Источник: Блог Fastly