Fedora перестанет использовать слово master в репозиториях проекта

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), который отвечает за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, утвердил предложение избавиться от имени master в Git-репозиториях. Причина — споры о политкорректности этого слова, которое может оскорблять участников и напоминать о рабстве.

Теперь именем ветки по умолчанию вместо master будет main. В репозиториях с пакетами вместо master будет использоваться понятие rawhide. Дополнительно будет настроена ссылка между ветками rawhide и main для людей, которым не нравится слово rawhide (дословный перевод — сыромятная кожа). Как было отмечено при обсуждении изменений, это понятие может оскорблять чувства приверженцев религий, в которых коров считают священными животными.

Переименование пройдёт в несколько стадий. Приём изменений в ветку master будет прекращён 13 января 2021 года.

Ранее о замене термина master на более нейтральное название заявляли Twitter, GitHub и другие крупные компании.

Источник: OpenNET