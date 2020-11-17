Состоялся релиз Firefox 83 с включённым по умолчанию новым JIT-компилятором

Вместе с релизом новой версии браузера, Mozilla сформировала обновление ветки с длительным сроком поддержки 78.5.0. Также до стадии бета-тестирования добралась ветка Firefox 84 — её релиз запланирован на 15 декабря 2020 года.

Какие плюсы у нового JIT-компилятора?

Основными преимуществами новой технологии, которые заметят пользователи, являются сокращение времени загрузки страниц и снижение потребления памяти компьютера. Так, судя по проведённым тестам, новый JIT-компилятор на 15% ускорил загрузку веб-страниц, а потребление памяти снизилось на 10%.

Это всё замечательно, но что с реальными тестами?

Реальные тесты проводились на примере Google Docs, Reddit и Pdfpaint. В случае офисного веб-сервиса Google рост скорости работы составил 20%, раздел Android на Reddit продемонстрировал прирост в 13%, а Pdfpaint стал работать быстрее на 18%.

Что ещё интересного для пользователя принесло обновление Firefox?

Разработчики сумели увеличить производительность JavaScript движка, что в теории должно улучшить ощущения от использования браузера. Также в разделе настроек конфиденциальности появился режим HTTPS Only, при активации которого все http-сайты автоматически открываются с использованием протокола https.

Выше перечислены лишь основные новшества Firefox 83. С полным их списком можно ознакомиться на официальной странице релиза на сайте Mozilla.

Источник: Mozilla