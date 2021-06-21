Free Dev Stuff — сборник бесплатных инструментов для разработчиков

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В последние годы тема пиратства становится всё менее актуальной. Онлайн-кинотеатры всё чаще используются для просмотра фильмов и сериалов, а у некогда единственно возможных платных приложений начали появляться достойные бесплатные аналоги.

Именно такие инструменты для разработчиков были собраны на портале Free Dev Stuff. Здесь можно найти как достаточно популярные Notion и Visual Studio Code, так и более нишевые, наподобие Tawk.To.

Сами проекты представлены в виде списка. При этом по каждому из них есть небольшая справочная информация: какие именно ограничения для бесплатной версии, на каких платформах доступен и т.д:

Автор платформы оставил возможность предлагать свои проекты сторонним энтузиастам. Для этого достаточно создать новый файл, перейдя по ссылке. Если предложенный вами вариант окажется полезным, то его добавят в общий список.