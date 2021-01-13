General Motors показала концепты летающей машины и электрического шатла

Автомобильный концерн General Motors представил на выставке CES концепции летающей машины и электрического шаттла Cadillac. Компания также объявила о запуске нового направления по выпуску электрогрузовиков.

Концепт летающего автомобиля предназначен для одного пассажира. Взлетать и приземляться машина будет вертикально с помощью четырёх винтов. Мощность электродвигателя — 90 КВт·ч. Глава отдела дизайна GM Майкл Симко (Michael Simcoe) отметил, что компания также разрабатывает люксовый двухместный автомобиль.

На виртуальной презентации показали и шаттл Cadillac. Представитель компании рассказал, что в салоне будут размещены биометрические датчики, которые следят за состоянием пассажиров и регулируют температуру, свет, шум, запахи.

Вряд ли показанные модели начнут выпускать в ближайшее время. По словам Майкла Симко, задача презентации — показать миру, как роскошь Cadillac может выглядеть в «не столь отдалённом будущем».

Зато уже в ближайшее время начнёт работать новое направление бизнеса — производство электрокаров и программного обеспечения. На старте будут обслуживать только клиентов из Китая и США. Новое подразделение BrightDrop займётся выпуском электрогрузовиков EV600. Первую партию в конце текущего года получит компания FedEx Express. С начала 2022 года электрокары станут доступны большему числу клиентов.

Источник: РБК