GitHub Discussions вышли в релиз. Вот, что уже доступно

GitHub объявила о завершении бета-тестирования новых «Обсуждений». Теперь Discussions полноценно доступны.
Вспоминаем, какие функции предлагают обновлённые «Обсуждения».
Что уже можно
Закрепить важные сообщения. Члены сообщества увидят их в самом верху вкладки Discussions и точно не пропустят их.
Подключить к своим приложениям. Можно интегрироваться с GitHub Actions или любыми существующими рабочими процессами через новый API Discussions GraphQL и Webhooks.
Отвечать с телефона. Просто скачайте GitHub Mobile и отвечайте на вопросы в «Обсуждениях» на ходу.
Помечать самый полезный ответ. Любое сообщение можно пометить галочкой. Так члены сообщества смогут быстрее решить свой вопрос.
Кастомизировать категории. Вы можете сами создавать и выбирать категории обсуждений, чтобы удобно настроить Discussions для своего
Что скоро будет можно
GitHub работает над ещё несколькими полезными функциями для «Обсуждений», несмотря на то, что Discussions уже вышли в релиз.
Создавать опросы. Члены сообщества смогут оценить интерес к функции или проголосовать во время встречи. Вариантов применения — много.
Отслеживать информацию о сообществе. Данные о росте и «здоровье» сообщества — в графиках.
Как включить GitHub Discussions
Если вы являетесь администратором репозитория, вы можете включить «Обсуждения» в разделе «Функции» в настройках репозитория.
В этом видео за 60 секунд рассказывают, как это сделать и что GitHub Discussions позволяют сделать:
Источник: Блог GitHub