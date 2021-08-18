GitHub Discussions вышли в релиз. Вот, что уже доступно

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GitHub объявила о завершении бета-тестирования новых «Обсуждений». Теперь Discussions полноценно доступны.

Вспоминаем, какие функции предлагают обновлённые «Обсуждения».

Что уже можно

Закрепить важные сообщения. Члены сообщества увидят их в самом верху вкладки Discussions и точно не пропустят их.

Подключить к своим приложениям. Можно интегрироваться с GitHub Actions или любыми существующими рабочими процессами через новый API Discussions GraphQL и Webhooks.

Отвечать с телефона. Просто скачайте GitHub Mobile и отвечайте на вопросы в «Обсуждениях» на ходу.

Помечать самый полезный ответ. Любое сообщение можно пометить галочкой. Так члены сообщества смогут быстрее решить свой вопрос.

Кастомизировать категории. Вы можете сами создавать и выбирать категории обсуждений, чтобы удобно настроить Discussions для своего

Что скоро будет можно

GitHub работает над ещё несколькими полезными функциями для «Обсуждений», несмотря на то, что Discussions уже вышли в релиз.

Создавать опросы. Члены сообщества смогут оценить интерес к функции или проголосовать во время встречи. Вариантов применения — много.

Отслеживать информацию о сообществе. Данные о росте и «здоровье» сообщества — в графиках.

Как включить GitHub Discussions

Если вы являетесь администратором репозитория, вы можете включить «Обсуждения» в разделе «Функции» в настройках репозитория.

В этом видео за 60 секунд рассказывают, как это сделать и что GitHub Discussions позволяют сделать:

Источник: Блог GitHub