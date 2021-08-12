GitHub наконец-то выпустила Codespaces — облачный Visual Code, который работает в браузере

Облачная среда программирования для совместной разработки GitHub Codespaces находилась в бета-тестировании с мая 2020 года.
Теперь инструмент наконец-то выпустили в открытый доступ. Codespaces доступна для владельцев планов Team и Enterprise.
Что это такое
Codespaces — это Visual Studio, который можно использовать в браузере. Доступны все те же функции: редактор, терминал, отладчик, GitHub Copilot, контроль версий, экосистема расширений и так далее.
Codespaces заточена под совместную разработку. В ней можно создавать стандартизированные среды, задавать требования к ним и настроить редактор для всей команды через конфигурационные файлы .devcontainer.json.
Это позволит новым членам команды просто присоединиться и сразу начать писать код — без дополнительных настроек.
Сколько стоит
Версия с виртуальной машиной на 16 ядер и 32 ГБ обойдётся в 1.44$ (100 рублей).
Полный список цен:
До 10 сентября можно использовать Codespaces бесплатно в пробной версии.
Как начать
Вот инструкция от GitHub о том, как начать работу с Codespaces:
Для работы с Codespaces в GitHub добавили специальную горячую клавишу.
🤫 New shortcut: Press . on any GitHub repo. pic.twitter.com/AHTSDot4qc
— GitHub (@github) August 11, 2021
Если нажать на . (точка) в репозитории, ваш проект откроется в Codespaces.
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Команда GitHub сообщила, что и сама перенесла большую часть процесса разработки на Codespaces.
Источник: GitHub