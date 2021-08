GitHub наконец-то выпустила Codespaces — облачный Visual Code, который работает в браузере

Облачная среда программирования для совместной разработки GitHub Codespaces находилась в бета-тестировании с мая 2020 года.

Теперь инструмент наконец-то выпустили в открытый доступ. Codespaces доступна для владельцев планов Team и Enterprise.

Codespaces — это Visual Studio, который можно использовать в браузере. Доступны все те же функции: редактор, терминал, отладчик, GitHub Copilot, контроль версий, экосистема расширений и так далее.

Codespaces заточена под совместную разработку. В ней можно создавать стандартизированные среды, задавать требования к ним и настроить редактор для всей команды через конфигурационные файлы .devcontainer.json.

Это позволит новым членам команды просто присоединиться и сразу начать писать код — без дополнительных настроек.

Версия с виртуальной машиной на 16 ядер и 32 ГБ обойдётся в 1.44$ (100 рублей).

Полный список цен:

До 10 сентября можно использовать Codespaces бесплатно в пробной версии.

Вот инструкция от GitHub о том, как начать работу с Codespaces:

Quickstart for Codespaces — GitHub Docs

Для работы с Codespaces в GitHub добавили специальную горячую клавишу.

🤫 New shortcut: Press . on any GitHub repo. pic.twitter.com/AHTSDot4qc

— GitHub (@github) August 11, 2021