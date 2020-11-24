GitHub намерен отказаться от сбора статистики Google о пользователях

Из интересного в этом запросе можно отметить, что компания заявила об использовании Cookie, не забыв при этом упомянуть, что вообще означает этот термин. При этом удалено сообщение об использовании GitHub инструментов Google Analytics для сбора и анализа различной информации об использовании сайта пользователями. И вообще, судя по изменениям, внесённым сервисом, крупнейшее хранилище IT-проектов откажется от услуг третьих сторон, помогающих в анализе «телеметрии».

Отметим, что компания в очередной раз сакцентировала внимание на том, что она остаётся приверженной спецификации Do Not Track. Её суть заключается в отключении на уровне HTTP-протокола слежки за действиями пользователя на сайте. Также GitHub порекомендовал к использованию анти-трекинговое расширение Privacy Badger.

Источник: GitHub