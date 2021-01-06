GitHub пытается договориться о снятии ограничений для разработчиков из Крыма

GitHub опубликовал в собственном блоге пост, в котором рассказал о важном достижении. Компания получила от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) лицензию на работу в Иране.

Что интересно, лицензия охватывает обширные категории пользователей: и единичных разработчиков, и полноценные организации. Также GitHub сможет предоставлять доступ к платным и бесплатным сервисам, а также к публичным и приватным репозиториям.

Напомним, что ограничения были введены ещё в 2019 году. Таким образом компания пыталась соответствовать законам США о санкциях. Помимо Ирана доступ был «перекрыт» для жителей Кубы, Северной Кореи и Сирии.

По словам представителей GitHub, прямо сейчас они работают над снятием ограничений для Крыма и Сирии.

Источник: Блог GitHub