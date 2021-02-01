GitHub-репозиторий поможет изучить более 20 различных технологий, включая AR, нейросети и веб-поиск

Пользователь Reddit под ником nerdfulness опубликовал очень полезный пост. В нём он рассказал о GitHub-репозитории build-your-own-x, в котором собраны обучающие материалы по 27 различным технологиям.
Среди собранных под одной крышей «технологий» можно найти 3D-рендеринг, инструменты для командной строки, BitTorrent-клиент, поисковый движок и т.д. В репозитории даже собраны материалы, которые учат создавать языки программирования с использованием Ассемблера.
Полный список технологий, собранных в репозитории build-your-own-x
- 3D-рендеринг
- Дополненная реальность (AR)
- BitTorrent-клиент
- Блокчейн / Криптовалюта
- Бот
- Инструменты командной строки
- Базы данных
- Docker
- Эмулятор / Виртуальная машина
- Front-end фреймворк / Библиотека
- Игра
- Git
- Сетевой стек
- Нейросеть
- Операционная система
- Физический движок
- Язык программирования
- Движок регулярных выражений
- Поисковый движок
- Shell
- Движок шаблонов
- Текстовый редактор
- Система визуального распознавания
- Воксельный движок
- Движок для веб-поиска
- Веб-сервер
- Без категории
Источник: GitHub / build-your-own-x