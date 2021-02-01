GitHub-репозиторий поможет изучить более 20 различных технологий, включая AR, нейросети и веб-поиск

Пользователь Reddit под ником nerdfulness опубликовал очень полезный пост. В нём он рассказал о GitHub-репозитории build-your-own-x, в котором собраны обучающие материалы по 27 различным технологиям.

Среди собранных под одной крышей «технологий» можно найти 3D-рендеринг, инструменты для командной строки, BitTorrent-клиент, поисковый движок и т.д. В репозитории даже собраны материалы, которые учат создавать языки программирования с использованием Ассемблера.

Полный список технологий, собранных в репозитории build-your-own-x

3D-рендеринг

Дополненная реальность (AR)

BitTorrent-клиент

Блокчейн / Криптовалюта

Бот

Инструменты командной строки

Базы данных

Docker

Эмулятор / Виртуальная машина

Front-end фреймворк / Библиотека

Игра

Git

Сетевой стек

Нейросеть

Операционная система

Физический движок

Язык программирования

Движок регулярных выражений

Поисковый движок

Shell

Движок шаблонов

Текстовый редактор

Система визуального распознавания

Воксельный движок

Движок для веб-поиска

Веб-сервер

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Источник: GitHub / build-your-own-x