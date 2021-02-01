GitHub-репозиторий поможет изучить более 20 различных технологий, включая AR, нейросети и веб-поиск

GitHub-репозиторий поможет изучить более 20 различных технологий, включая AR, нейросети и веб-поиск

Удивительно, как много редких технологий можно найти в одном репозитории.

Пользователь Reddit под ником nerdfulness опубликовал очень полезный пост. В нём он рассказал о GitHub-репозитории build-your-own-x, в котором собраны обучающие материалы по 27 различным технологиям.

Среди собранных под одной крышей «технологий» можно найти 3D-рендеринг, инструменты для командной строки, BitTorrent-клиент, поисковый движок и т.д. В репозитории даже собраны материалы, которые учат создавать языки программирования с использованием Ассемблера.

Полный список технологий, собранных в репозитории build-your-own-x

  • 3D-рендеринг
  • Дополненная реальность (AR)
  • BitTorrent-клиент
  • Блокчейн / Криптовалюта
  • Бот
  • Инструменты командной строки
  • Базы данных
  • Docker
  • Эмулятор / Виртуальная машина
  • Front-end фреймворк / Библиотека
  • Игра
  • Git
  • Сетевой стек
  • Нейросеть
  • Операционная система
  • Физический движок
  • Язык программирования
  • Движок регулярных выражений
  • Поисковый движок
  • Shell
  • Движок шаблонов
  • Текстовый редактор
  • Система визуального распознавания
  • Воксельный движок
  • Движок для веб-поиска
  • Веб-сервер
  • Без категории                          

Источник: GitHub / build-your-own-x

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