В сеть утек исходный код GitHub и GitHub Enterprise

Произошло всё ещё 4 ноября 2020 года в 6:51 по московскому времени. Пользователь под ником nat, явно пытаясь выдать себя за руководителя GitHub Нэта Фридмэна, опубликовал в репозитории github/dmca исходные коды как самого проекта, так и его Enterprise-версии.

Специалисты гитхаба быстренько удалили опубликованные материалы, но в том же веб-архиве они всё ещё остаются доступны.

Руководитель компании, под чьим именем и слили исходные коды, сообщил, что непосредственно сам GitHub взломан не был. А то, что случилось, стало итогом недавнего упущения компании: около двух месяцев назад специалисты сервиса случайно отправили некоторым клиентам архив, содержимое которого и выложил пользователь под ником nat. И нет, это был не настоящий аккаунт главы GitHub, он чём сообщил сам Фридмэн.

Источник: resynth1943.net