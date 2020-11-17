GitHub восстановил репозиторий youtube-dl и выделил 1 млн долларов на защиту разработчиков

Таким образом, популярному сервису хранения кода удалось вернуть доступ к проекту, который официально был заблокирован на площадке ещё в прошлом месяце. Согласно имеющимся данным, восстановление стало возможным в результате совместной работы самого GitHub с юристами организации Electronic Frontier Foundation (EFF) и разработчиками youtube-dl.

Претензии Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA) были исчерпаны после того, как создатели инструмента для скачивания медиафайлов с YouTube внесли в свой код изменения, удаляющие упомянутые в жалобе RIAA тестовые загрузки. Именно это дополнение youtube-dl позволило «легализовать» инструмент с точки зрения DMCA, так как в целом шифрование самого YouTube не является механизмом противодействия копированию, а проверочные загрузки относятся к добросовестному использованию.

Отметим, что после всей этой истории с попыткой запретить существование репозитория youtube-dl, GitHub создал специальный фонд защиты разработчиков в размере 1 млн долларов. С его помощью компания намерена предоставлять юридическую помощь проектам, которые будут в дальнейшем притеснять схожим с youtube-dl образом. Также компания заявила о намерении удвоить свою лоббистскую работу по внесению поправок в DMCA и другие аналогичные законы об авторских правах по всему миру.

Источник: Engadget