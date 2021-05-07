GitHub восстановит код реверс-инжиниринга GTA III и Vice City, заблокированный ранее Take-Two Interactive

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Несколько месяцев назад группа энтузиастов провела успешный реверс-инжиниринг GTA III и GTA: Vice City. Они опубликовали соответствующий код на GitHub. Но практически сразу проект заблокировали из-за претензий правообладателя — Take-Two Interactive.

А что произошло сейчас?

Внезапно, GitHub всё же восстановит проект. Любой желающий вновь сможет скачать код проекта, чтобы запустить свободные от копирайта версии третьей GTA и Vice City.

Важно понимать, что в данной ситуации хостинг проектов не принимал чью-либо сторону. Площадка просто действовала в рамках закона.

Как это GitHub сохранил нейтралитет?

Достаточно просто, на самом деле. Некоторое время назад авторы заблокированного проекта оспорили претензию, на что представители Take-Two Interactive никак не ответили.

А согласно DMCA, если ответ не последовал в течение двух недель, то заблокированный контент восстанавливается в течение 10-14 рабочих дней. До следующего шага со стороны правообладателя.

Где скачать файлы проекта?

Пока что репозиторий остаётся заблокированным — на его разблокировку GitHub дано от 10 до 14 рабочих дней. Но когда бан будет снят, найти его можно будет по ссылке.

Источник: TorrentFreak