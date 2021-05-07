GitHub восстановит код реверс-инжиниринга GTA III и Vice City, заблокированный ранее Take-Two Interactive

Несколько месяцев назад группа энтузиастов провела успешный реверс-инжиниринг GTA III и GTA: Vice City. Они опубликовали соответствующий код на GitHub. Но практически сразу проект заблокировали из-за претензий правообладателя — Take-Two Interactive.
А что произошло сейчас?
Внезапно, GitHub всё же восстановит проект. Любой желающий вновь сможет скачать код проекта, чтобы запустить свободные от копирайта версии третьей GTA и Vice City.
Важно понимать, что в данной ситуации хостинг проектов не принимал чью-либо сторону. Площадка просто действовала в рамках закона.
Как это GitHub сохранил нейтралитет?
Достаточно просто, на самом деле. Некоторое время назад авторы заблокированного проекта оспорили претензию, на что представители Take-Two Interactive никак не ответили.
А согласно DMCA, если ответ не последовал в течение двух недель, то заблокированный контент восстанавливается в течение 10-14 рабочих дней. До следующего шага со стороны правообладателя.
Где скачать файлы проекта?
Пока что репозиторий остаётся заблокированным — на его разблокировку GitHub дано от 10 до 14 рабочих дней. Но когда бан будет снят, найти его можно будет по ссылке.
Источник: TorrentFreak