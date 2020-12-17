GitHub запретит использовать парольную аутентификацию для доступа к Git-объектам

GitHub предупредил пользователей о начале запланированного перехода на токены и SSH-ключи работы с Git. Это касается всех операций, включая доступ к командной строке, работу десктопных приложений, использующих Git, и любых других приложений и сервисов, которые обращаются к репозиториям на GitHub. Ранее для этого было достаточно пароля.

GitHub объяснил, что такое решение принято для защиты пользователей. Это также поможет предотвратить использование злоумышленниками похищенных или взломанных паролей. Доступ по паролю останется только у тех пользователей, которые в настройках предварительно включили двухфакторную аутентификацию.

GitHub также представил подробный план отключения доступа по паролю.

В ближайшее время пользователи получат письма с призывами изменить метод аутентификации.

30 июня и 28 июля аутентификация по токену или SSH-ключу будет временно требоваться для всех операций c Git. Это мотивирует пользователей обновить способ аутентификации, если они ещё это не сделали.

С 13 августа 2021 года GitHub будет требовать аутентификацию по SSH-ключу или токену для выполнения всех операций с Git.

Источник: Блог GitHub