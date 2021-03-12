GitLab откажется от использования имени master из-за неполиткорректности

В блоге GitLab появилась запись, в которой разработчики инструмента объявили об отказе от имени master. Теперь дефолтная ветвь репозитория будет называться main, как это уже делается в GitHub и Bitbucket.

Делается это с целью улучшить инструмент, добавив в него использование более «описательного и инклюзивного» имени для ветви по умолчанию.

Нововведение планируется распространять в два этапа:

22 апреля 2021 года выйдет GitLab 13.11, использующий Git 2.31.0 в качестве «основы». Изменение имени ветви будет представлено в виде фичи. Проекты, созданные с помощью GitLab продолжат работать с текущим названием master . В GitLab 14.0, релиз которого запланирован на 22 мая, изменение имени перестанет быть фичей, превратившись в единственную рабочую опцию. Любой проект, созданный в GitLab, будет использовать по умолчанию ветвь main .

Источник: Блог GitLab