GitLab откажется от использования имени master из-за неполиткорректности

GitLab откажется от использования имени master из-за неполиткорректности

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Вслед за GitHub и Bitbucket.

В блоге GitLab появилась запись, в которой разработчики инструмента объявили об отказе от имени master. Теперь дефолтная ветвь репозитория будет называться main, как это уже делается в GitHub и Bitbucket.

Источник: GitLab

Делается это с целью улучшить инструмент, добавив в него использование более «описательного и инклюзивного» имени для ветви по умолчанию.

Нововведение планируется распространять в два этапа:

  1. 22 апреля 2021 года выйдет GitLab 13.11, использующий Git 2.31.0 в качестве «основы». Изменение имени ветви будет представлено в виде фичи. Проекты, созданные с помощью GitLab продолжат работать с текущим названием master.
  2. В GitLab 14.0, релиз которого запланирован на 22 мая, изменение имени перестанет быть фичей, превратившись в единственную рабочую опцию. Любой проект, созданный в GitLab, будет использовать по умолчанию ветвь main.

Источник: Блог GitLab

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