GitLab «упал»: сервис выдаёт ошибки 500, 502, 503 по всему миру

GitLab «упал»: сервис выдаёт ошибки 500, 502, 503 по всему миру

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Решения у проблемы пока что нет.

15 марта в районе 15:00 по московскому времени пользователи по всему миру начали жаловаться на проблемы с доступом к сервису GitLab. При попытке проверить работоспособность платформы, выдаётся ошибка 500-й серии.

Сообщение об ошибке прямиком с GitLab Status

Какие именно компоненты GitLab недоступны?

Веб-сайт, API, Git (SSH и HTTPS), страницы, реестр, CI/CD, фоновый процессинг, сервисы поддержки, packages.gitlab.com, customers.gitlab.com, version.gitlab.com, forum.gitlab.com, Windows Runners (beta), Canary, dashboards.gitlab.com.

Есть способ решить проблему здесь и сейчас?

Так как сама компания не до конца разобралась с причинами произошедшего, нет.

Какие страны задело «падение»?

Судя по «переписи» в комментариях на Downdetector, проблема актуальна для большинства стран мира. О ней отписались и разработчики из России/Украины, и из Африки, и даже из Соединённых Штатов.

Источник: GitLab Status

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