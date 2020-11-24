Глава службы безопасности Apple обвиняется в даче взятки айпэдами на 70 000 долларов

Судя по всему, в Калифорнии всё это время развивалась целая драма. Так, изначально представитель технологического гиганта пытался решить вопрос законными методами, но наткнулся на помощников шерифа. Они, в свою очередь, промышляли непосредственной продажей необходимой ему лицензии. Например, в 2019 году таким же образом, через взятничество, они передали одну такую лицензию на «билеты в ложу стоимостью 6 тыс долларов на хоккейный матч».

Apple уже заявила, что провела внутреннюю проверку и не нашла в действиях своего сотрудника каких-либо нарушений. При этом представители американских властей считают Мойера нарушителем наравне с помощниками шерифа, что и стало причиной предъявления ему обвинений.

Источник: BBC