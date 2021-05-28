Главная CMS планеты WordPress празднует своё 18-летие

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Сооснователь WordPress Мэтт Мулленвег опубликовал пост в своём блоге. В нём он напомнил, что самая популярная CMS интернета празднует совершеннолетие. Также разработчик сравнил проект с ребёнком, достигшим возраста поступления в колледж.

Мулленвег заявил, что считает себя счастливчиком, так как ему удалось стать сооснователем такого проекта как WordPress.

В своём посте он также отметил, что на сегодняшний день под управлением именинника работает более 40% современного интернета. Разработчик также заявил, что спустя почти двадцать лет после выхода первой версии, инструмент работает лучше, чем когда-либо раньше.

Отметим, что подобные посты он писал в честь пятилетия, десятилетия, пятнадцатилетия и семнадцатилетия проекта.

А вы когда-нибудь работали с WordPress? Или может ваш нынешний проект использует эту CMS в качестве основы? Пишите в комментариях — нам будет интересно почитать ваши истории.

Источник: Блог Мэтта Мулленвега