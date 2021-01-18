Главу Samsung посадили на 2,5 года за взятку подруге экс-главы Южной Кореи

Глава Samsung Group Ли Чжэ Ён во второй раз за последние несколько лет отправился в тюрьму, сообщает агентство Yonhap. В 2017 году руководителя ИТ-гиганта уже «закрывали» на 5 лет, но он вышел на свободу уже через год.

Сеульский суд вынес свежий приговор вице-президенту Samsung Electronics и фактическому главе группы компаний Samsung Group Ли Чжэ Ёну. Топ-менеджер получил 2,5 года по делу о даче взятки подруге экс-президента Южной Кореи. С её помощью он пытался получить содействие правительства в приобретении контроля над Samsung Group.

Руководитель ИТ-гиганта проведёт в заключении 1,5 года, т.к. уже проведённый в неволе год было решено засчитать в счёт свежего срока. Напомним, что согласно материалам дела, размера взятки составлял 29,8 млрд вон или 27,4 млн долларов.

Источник: Yonhap