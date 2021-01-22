Google анонсировала редизайн мобильного поиска

В официальном блоге Google появилась свежая запись. В ней компания объявила о том, что внешний вид её поиска на мобильных устройствах претерпит изменения. Основной упор планируется сделать на «упрощении», которое поможет искать нужную информацию «быстрее и легче».

Новая версия поиска Google на Android и iOS получит более крупные и жирные шрифты, а результаты выдачи будут занимать больше места на экране, сообщает The Verge. Также компания пообещала использовать цветовой акцент для подсвечивания наиболее важной информации.

Если посмотреть на сравнение нового дизайна поиска и старого на изображении выше, можно заметить, что Google как бы «подняла» основную информацию выше. Сама компания заявила, что нововведение начнёт распространятся уже в ближайшие дни.

Источник: The Verge