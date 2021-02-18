В 2020 году компьютеры на Chrome OS оказались популярнее аналогов от Apple

Аналитики из IDC подсчитали, как менялась популярность различных операционных систем в течение 2020 года. Как оказалось, количество новых проданных устройств на базе Chrome OS выросло больше всех остальных и наконец-то обогнало macOS.

Издание GeekWire пишет, что сейчас вырисовывается следующая картина:

Windows ощутила падение с 85,4% в 2019 году до 80,5% в 2020 году.

Chrome OS увеличила популярность с 6,4% в 2019 году до 10,8% в 2020 году.

macOS тоже стала популярнее, но чуть скромнее: с 6,7% в 2019 году до 7,5% в 2020 году.

По мнению журналистов, на смену расклада сил повлияло множество факторов. В их числе и пандемия, из-за которой люди были вынуждены в кратчайшие сроки купить новые ноутбуки. В таких условиях гораздо проще сделать выбор в пользу недорогих Chromebook вместо бьющих по кошельку MacBook.

Источник: GeekWire